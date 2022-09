STRISCIA LA NOTIZIA SGANCIA LA BOMBA: “SANREMO NON È PER FORZA DELLA RAI” (Di venerdì 30 settembre 2022) Colpo di scena a STRISCIA la NOTIZIA. In futuro il Festival di SANREMO in onda su Canale 5 o comunque fuori dalla Rai? I dettagli DELLA vicenda. Nella rubrica di STRISCIA la NOTIZIA, in onda questa sera alle 20.35 sull’ammiraglia Mediaset, torna “Rai Scoglio 24”, la rubrica di Pinuccio dedicata agli sprechi Rai, che fa carriera e si trasferisce (più o meno) a Viale Mazzini. E torna con un annuncio BOMBA: in teoria, il Festival di SANREMO dovrebbe essere assegnato con un bando a cui potrebbero partecipare tutte le emittenti interessate. Di conseguenza, la Rai potrebbe perdere uno dei suoi programmi di punta. Tutto nasce dalla richiesta dell’Afi – l’Associazione Fonografici italiani – al Comune di SANREMO per avere in visione alcuni ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 settembre 2022) Colpo di scena ala. In futuro il Festival diin onda su Canale 5 o comunque fuori dalla Rai? I dettaglivicenda. Nella rubrica dila, in onda questa sera alle 20.35 sull’ammiraglia Mediaset, torna “Rai Scoglio 24”, la rubrica di Pinuccio dedicata agli sprechi Rai, che fa carriera e si trasferisce (più o meno) a Viale Mazzini. E torna con un annuncio: in teoria, il Festival didovrebbe essere assegnato con un bando a cui potrebbero partecipare tutte le emittenti interessate. Di conseguenza, la Rai potrebbe perdere uno dei suoi programmi di punta. Tutto nasce dalla richiesta dell’Afi – l’Associazione Fonografici italiani – al Comune diper avere in visione alcuni ...

