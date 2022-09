"Prima volta in assoluto": colpaccio di Mara Venier. Al Bano che dice? (Di venerdì 30 settembre 2022) Per la Prima volta Loredana Lecciso arriva a Domenica In insieme a sua figlia. Un vero e proprio colpaccio della signora della domenica di Rai 1 che riesce a convincerla. Loredana, compagna di Al Bano Carrisi da venti anni, racconterà il suo rapporto con Jasmine e parlerà della sua famiglia (composta da Bido, secondogenito, e Brigitta che è nata dal suo precedente matrimonio). Loredana e Al Bano sono una coppia solita. “Siamo sposati con la mente”, aveva detto Carrisi in una recente intervista. Intanto, Loredana si gode un bel momento dal punto di vista professionale e non solo: l'amore della famiglia e l'affetto del pubblico. Una puntata imperdibile per la Venier. Si prevede un'intervista a tutto campo, ricca di colpi di scena. La Lecciso mancava da un po' dalla tv ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Per laLoredana Lecciso arriva a Domenica In insieme a sua figlia. Un vero e propriodella signora della domenica di Rai 1 che riesce a convincerla. Loredana, compagna di AlCarrisi da venti anni, racconterà il suo rapporto con Jasmine e parlerà della sua famiglia (composta da Bido, secondogenito, e Brigitta che è nata dal suo precedente matrimonio). Loredana e Alsono una coppia solita. “Siamo sposati con la mente”, aveva detto Carrisi in una recente intervista. Intanto, Loredana si gode un bel momento dal punto di vista professionale e non solo: l'amore della famiglia e l'affetto del pubblico. Una puntata imperdibile per la. Si prevede un'intervista a tutto campo, ricca di colpi di scena. La Lecciso mancava da un po' dalla tv ...

