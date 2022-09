Partita per la Pace: arriva la 3^ edizione con la benedizione di Papa Francesco (Di venerdì 30 settembre 2022) Presentata ufficialmente la 3^ edizione della Partita per la Pace. L’evento si è tenuto in Vaticano ed ha ricevuto la benedizione di Papa Francesco. Alla conferenza stampa hanno preso parte le più grandi stelle del calcio mondiale. Si è tenuta a Roma, presso Radio Vaticana, la presentazione ufficiale della terza edizione della Partita per la Pace. L’evento ha ricevuto la benedizione di Papa Francesco con il sostegno di grandi protagonisti del calcio mondiale. @Credits Vatican NewsLa Partita per la Pace, evento interreligioso benefico, si terrà presso lo Stadio Olimpico di Roma. Organizzato dal Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Presentata ufficialmente la 3^dellaper la. L’evento si è tenuto in Vaticano ed ha ricevuto la bendi. Alla conferenza stampa hanno preso parte le più grandi stelle del calcio mondiale. Si è tenuta a Roma, presso Radio Vaticana, la presentazione ufficiale della terzadellaper la. L’evento ha ricevuto la bendicon il sostegno di grandi protagonisti del calcio mondiale. @Credits Vatican NewsLaper la, evento interreligioso benefico, si terrà presso lo Stadio Olimpico di Roma. Organizzato dal Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. ...

OfficialSSLazio : ?????? Presentata oggi in Vaticano la III edizione della Partita per la Pace Stadio Olimpico, 14/11/2022 - ItaliaTeam_it : Alle 18 Italia-Kenya, la quarta partita per la nazionale di pallavolo ai Mondiali. Forzaaaaaaa! ?? #ItaliaTeam |… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha battuto il Kenya per 3-0 (25-15, 25-23, 25-17) in una partita della quarta giornata della fase a gironi… - fookin_avocadoh : andiamo a tokyo per l’nba ma mentre tu guardi la partita io guardo min yoongi va bene? - venvclaire : raga link per vedere la partita!! vi prego -