«Non mi ha menata nessuno… Sono caduta» (Di venerdì 30 settembre 2022) Fan in ansia per Enrica Bonaccorti. La conduttrice tv ha condiviso sui social network una foto in cui appare con il volto tumefatto. Un'immagine che ha immediatamente fatto il giro del web suscitando preoccupazione tra i follower: che cosa è successo al famoso personaggio tv? Leggi anche › Buccia di banana: Enrica Bonaccorti e le star peggio vestite della settimana Brutta caduta per Enrica Bonaccorti A dare spiegazioni è stata la stessa Enrica che su Instagram ha spiegato il motivo di quelle immagini. «Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi Sono sbriciolata la spalla» ha scritto la conduttrice con quel pizzico di ironia che l'ha sempre ...

