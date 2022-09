Napoli, Spalletti : " Col Torino gara difficile, non cambierò molto " (Di venerdì 30 settembre 2022) Alla vigilia di Napoli - Torino, ha parlato in Press Conference Luciano Spalletti, ecco le sue dichiarazioni : Si è presentato con delle rose, perché?"Sono per ricordare Mahsa Amini e Hadith Najafi (morte in Iran, ndr), non aggiungo altro" E' rientrato anche Lozano, c'era qualche osservatore speciale per problemi?"Quando i nostri vanno in nazionale, li seguiamo giorno per giorno, a qualcuno ha fatto anche bene giocare queste partite perché aveva giocato un po' di meno con noi. Qualcuno avendo giocato la doppia gara con la nazionale, facendo un bel calcio, ha dato seguito al discorso col Napoli, la nazionale ha giocato due buonissime partite. Non abbiamo avuto infortuni e s'è dato seguito al lavoro, poi sulla possibilità di allenarsi insieme noi abbiamo a fuoco il nostro discorso e basta poco per ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Alla vigilia di, ha parlato in Press Conference Luciano, ecco le sue dichiarazioni : Si è presentato con delle rose, perché?"Sono per ricordare Mahsa Amini e Hadith Najafi (morte in Iran, ndr), non aggiungo altro" E' rientrato anche Lozano, c'era qualche osservatore speciale per problemi?"Quando i nostri vanno in nazionale, li seguiamo giorno per giorno, a qualcuno ha fatto anche bene giocare queste partite perché aveva giocato un po' di meno con noi. Qualcuno avendo giocato la doppiacon la nazionale, facendo un bel calcio, ha dato seguito al discorso col, la nazionale ha giocato due buonissime partite. Non abbiamo avuto infortuni e s'è dato seguito al lavoro, poi sulla possibilità di allenarsi insieme noi abbiamo a fuoco il nostro discorso e basta poco per ...

carlolaudisa : Un plauso a #Spalletti per le rose in omaggio al sacrificio delle donne iraniane schiave del velo. Una battaglia di… - rtl1025 : ?? L'allenatore del #Napoli, Luciano #Spalletti, si è presentato in sala stampa, portando in mano due rose. 'Queste… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Spalletti su Raspadori: “Abbiamo speso soldi perché sa fare tutto, è am… - SkyTG24 : Napoli, l'allenatore Spalletti con rose per ragazze iraniane uccise - SempliceItalia1 : RT @pallonatefaccia: Poco fa, alla conferenza stampa del Napoli, Luciano #Spalletti ha portato due rose: 'Sono per #MahsaAmini e Hadis Naja… -