Musetti-Struff oggi | orario ATP Sofia 2022 | programma | dove vederlo in tv | streaming

Dopo la vittoria all'esordio contro il bulgaro Alexandar Lazarov, Lorenzo Musetti (testa di serie n.4) affronterà oggi il tedesco Jan-Lennard Struff (n.132 al mondo): in palio ci sarà un posto nelle semifinali dell'ATP 250 di Sofia. Tra l'azzurro classe 2003 e il suo avversario odierno non ci sono precedenti. La sfida tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff valevole per i quarti di finale dell'ATP 250 di Sofia sarà il terzo incontro di giornata sul Centre Court. La partita si potrà vedere in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, TennisTv, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta del match.

