Mourinho ritrova Dybala: pronto per sfidare l'Inter (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA - È tornato. Sano e salvo come si dice esageratamente in questi casi. Alle 6,45 di ieri mattina Paulo Dybala è sbarcato con un volo diretto da New York nella capitale e poco prima di pranzo è ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA - È tornato. Sano e salvo come si dice esageratamente in questi casi. Alle 6,45 di ieri mattina Pauloè sbarcato con un volo diretto da New York nella capitale e poco prima di pranzo è ...

ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Mourinho ritrova #Pellegrini: prove di vera Roma Dal campo. Primo giorno interamente in gruppo per Lorenzo: il Capit… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? #Mourinho ritrova #Pellegrini: prove di vera Roma Dal campo. Primo giorno interamente in gruppo per Lorenzo: il Capit… - strumentiumani : RT @ilRomanistaweb: ?? #Mourinho ritrova #Pellegrini: prove di vera Roma Dal campo. Primo giorno interamente in gruppo per Lorenzo: il Capit… - ilRomanistaweb : ?? #Mourinho ritrova #Pellegrini: prove di vera Roma Dal campo. Primo giorno interamente in gruppo per Lorenzo: il C… - TuttoASRoma : Mourinho ritrova Pellegrini: prove di vera Roma -