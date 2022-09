MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho un ottimo passo, prima giornata positiva a Buriram” (Di venerdì 30 settembre 2022) Una prima giornata positiva. Il francese Fabio Quartararo ha concluso in quinta posizione nella classifica combinata del day-1 del weekend del GP della Thailandia, 17° round del Mondiale 2022 di MotoGP. Il leader della classifica mondiale, iridato nel 2021, ha terminato secondo nella FP1 alle spalle di un redivivo Marc Marquez, mentre non è andato oltre l’ottavo posto nella FP2. Sessioni che si sono disputate in condizione di asciutto. “E’ stata un primo giorno buono per noi. Nelle prove libere 1 sono andato forte, mentre nella FP2 non sono riuscito a mettere insieme il giro che volevo perché le bandiere gialle mi hanno obbligato a rallentare. Poi ho commesso un errore nell’ultimo tentativo. A parte questo, il nostro ritmo è ottimo. Quando ho montato la gomma media ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Una. Il franceseha concluso in quinta posizione nella classifica combinata del day-1 del weekend del GP della Thailandia, 17° round del Mondiale 2022 di. Il leader della classifica mondiale, iridato nel 2021, ha terminato secondo nella FP1 alle spalle di un redivivo Marc Marquez, mentre non è andato oltre l’ottavo posto nella FP2. Sessioni che si sono disputate in condizione di asciutto. “E’ stata un primo giorno buono per noi. Nelle prove libere 1 sono andato forte, mentre nella FP2 non sono riuscito a mettere insieme il giro che volevo perché le bandiere gialle mi hanno obbligato a rallentare. Poi ho commesso un errore nell’ultimo tentativo. A parte questo, il nostro ritmo è. Quando ho montato la gomma media ...

