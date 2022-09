Hocus Pocus 2 su Disney+, le streghe son tornate nel nostalgico sequel del film: incontro con il cast (Di venerdì 30 settembre 2022) Tremate, tremate, le streghe son tornate: debutta Hocus Pocus 2 su Disney+, il sequel dell’iconico film del 1993 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. La pellicola diretta da Anne Fletcher è una chiara operazione nostalgia: dopo quasi trent’anni si torna nella città di Salem, che aveva dato i primi natali alle sorelle Sanderson, tre streghe potenti e meschine, che nel sequel conosciamo meglio e scopriamo come hanno ottenuto i poteri, attraverso una lunga introduzione. La storia si sposta poi nel presente, dove la sedicenne Becca (Whitney Peak) festeggia il suo compleanno insieme all’amica Izzy (Belissa Escobedo) facendo come negli anni passati: un incantesimo nel bel mezzo del bosco. Stavolta però non ci sarà la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Tremate, tremate, leson: debutta2 su, ildell’iconicodel 1993 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. La pellicola diretta da Anne Fletcher è una chiara operazione nostalgia: dopo quasi trent’anni si torna nella città di Salem, che aveva dato i primi natali alle sorelle Sanderson, trepotenti e meschine, che nelconosciamo meglio e scopriamo come hanno ottenuto i poteri, attraverso una lunga introduzione. La storia si sposta poi nel presente, dove la sedicenne Becca (Whitney Peak) festeggia il suo compleanno insieme all’amica Izzy (Belissa Escobedo) facendo come negli anni passati: un incantesimo nel bel mezzo del bosco. Stavolta però non ci sarà la ...

