Guinness World Record - Il meccanico più anziano del mondo è un italiano di 94 anni (Di venerdì 30 settembre 2022) un italiano di Arezzo il meccanico più anziano ancora in attività. Fabio Sabbioni, classe 1927, è stato inserito nel Guinness World Record: nonostante i suoi 94 anni e 195 giorni, il professionista lavora ancora nella sua officina e viaggia per dare assistenza ai propri clienti. 75 anni di esperienza. Fabio Sabbioni ha iniziato a lavorare come meccanico all'età di 19 anni e non ha mai smesso, occupandosi sia dei lavori in officina che del soccorso stradale. La sua famiglia ha voluto rendere omaggio al suo incredibile impegno contattando gli organizzatori del Guinness World Record, che hanno registrato il signor Sabbioni nella categoria "Oldest Mechanic". Su ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 settembre 2022) undi Arezzo ilpiùancora in attività. Fabio Sabbioni, classe 1927, è stato inserito nel: nonostante i suoi 94e 195 giorni, il professionista lavora ancora nella sua officina e viaggia per dare assistenza ai propri clienti. 75di esperienza. Fabio Sabbioni ha iniziato a lavorare comeall'età di 19e non ha mai smesso, occupandosi sia dei lavori in officina che del soccorso stradale. La sua famiglia ha voluto rendere omaggio al suo incredibile impegno contattando gli organizzatori del, che hanno registrato il signor Sabbioni nella categoria "Oldest Mechanic". Su ...

