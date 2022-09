Gas, sabotaggio Nord Stream: nuvola di metano su Svezia e Novergia (Di venerdì 30 settembre 2022) È a livelli record la presenza di gas nei cieli di Svezia e Norvegia. Una vera e propria nuvola di metano si è formata in seguito alle esplosioni nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico. Secondo i calcoli di Stephen Matthew Platt, scienziato del clima presso l’istituto norvegese di ricerca sull’aria Nilu, si tratta di circa 40mila tonnellate di metano. Gas rilasciato dopo il sospetto sabotaggio del Nord Stream. “Le emissioni corrispondono al doppio delle emissioni annuali di metano dell’industria petrolifera e del gas in Norvegia. Sono livelli record, mai visto niente di simile prima in Norvegia e Svezia“. A fronte di tutto questo la Russia sostiene di avere materiale che indica il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022) È a livelli record la presenza di gas nei cieli die Norvegia. Una vera e propriadisi è formata in seguito alle esplosioni nei gasdotti1 e 2 nel Mar Baltico. Secondo i calcoli di Stephen Matthew Platt, scienziato del clima presso l’istituto norvegese di ricerca sull’aria Nilu, si tratta di circa 40mila tonnellate di. Gas rilasciato dopo il sospettodel. “Le emissioni corrispondono al doppio delle emissioni annuali didell’industria petrolifera e del gas in Norvegia. Sono livelli record, mai visto niente di simile prima in Norvegia e“. A fronte di tutto questo la Russia sostiene di avere materiale che indica il ...

