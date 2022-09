F1 e MotoGP oggi: orari 30 settembre, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di venerdì 30 settembre 2022) oggi venerdì 30 settembre inizia un lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Marina Bay andranno in scena le prove libere del GP di Singapore per quanto riguarda la F1, a Buriram spazio alle prove libere del GP di Thailandia per la MotoGP. I piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare il giusto feeling con il tracciato e per perfezionare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Non sono previste contemporaneità, gli appassionati non saranno costretti a fare delle acrobazie per seguire entrambi gli eventi: le prove libere di MotoGP sono previste tra notte e prima mattina, quelle di F1 a pranzo e nel pomeriggio. Non ci saranno incastri che costringeranno a fare zapping. Di seguito il calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022)venerdì 30inizia un lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Marina Bay andranno in scena le prove libere del GP di Singapore per quanto riguarda la F1, a Buriram spazio alle prove libere del GP di Thailandia per la. I piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare il giusto feeling con il tracciato e per perfezionare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Non sono previste contemporaneità, gli appassionati non saranno costretti a fare delle acrobazie per seguire entrambi gli eventi: le prove libere disono previste tra notte e prima mattina, quelle di F1 a pranzo e nel pomeriggio. Non ci saranno incastri che costringeranno a fare zapping. Di seguito il calendario completo, il ...

