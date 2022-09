Ecco come appare il tweet modificato con il tasto edit (Di venerdì 30 settembre 2022) Ci sono dei momenti, dei simboli, che sono sicuramente più significativi rispetto ad altri. Nella fattispecie, qui si parla dei tweet modificati. Ovvero quelle comunicazioni, che gli account fanno attraverso Twitter, che possono essere cambiate in seguito all’introduzione del tasto edit. Si tratta di una delle richieste storiche degli utenti di Twitter: per anni, dalla base, era stata percepita l’esigenza di avere una funzionalità che consentisse la modifica dei tweet. Poi c’è stata la trattativa con Elon Musk (che credeva moltissimo in questa stessa opzione), poi c’è stato – effettivamente – un passaggio d’apertura che ha permesso agli utenti di Twitter Blue (il servizio a pagamento del social network) di poter sperimentare il tasto edit a campione. Ora, lo stesso Twitter Blue ha ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 settembre 2022) Ci sono dei momenti, dei simboli, che sono sicuramente più significativi rispetto ad altri. Nella fattispecie, qui si parla deimodificati. Ovvero quelle comunicazioni, che gli account fanno attraverso Twitter, che possono essere cambiate in seguito all’introduzione del. Si tratta di una delle richieste storiche degli utenti di Twitter: per anni, dalla base, era stata percepita l’esigenza di avere una funzionalità che consentisse la modifica dei. Poi c’è stata la trattativa con Elon Musk (che credeva moltissimo in questa stessa opzione), poi c’è stato – effettivamente – un passaggio d’apertura che ha permesso agli utenti di Twitter Blue (il servizio a pagamento del social network) di poter sperimentare ila campione. Ora, lo stesso Twitter Blue ha ...

