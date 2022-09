Dal caffè all’aperitivo (Di venerdì 30 settembre 2022) Nei giorni del festival la redazione di Internazionale propone vari appuntamenti durante il festival: rassegna stampa la mattina e musica la sera. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 settembre 2022) Nei giorni del festival la redazione di Internazionale propone vari appuntamenti durante il festival: rassegna stampa la mattina e musica la sera. Leggi

SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Riccardo Guarnieri ha ufficialmente deciso di non spostarsi dal Trono Over al Classico di #uominiedonne per conoscere Federi… - montevarchi : Bartolea Caffè Il progetto rivolto alle persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie, promosso dal Comune di… - RenzoLaBianca : @Paolo160376 La vicenda ha dell’inverosimile. Durante la trasmissione Ti posso offrire un caffè, in onda su Puglia… - fanpage : #Riccardo Guarnieri ha ufficialmente deciso di non spostarsi dal Trono Over al Classico di #uominiedonne per conos… - RenzoLaBianca : @meleditalia Durante la trasmissione Ti posso offrire un caffè, in onda su Puglia Press, condotta dal direttore Ant… -