(Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Sempre più innovative e disposte ad investire nel digitale e nella sostenibilità. Sono le imprenditrici salite sul palco dell'Italian Tech Week alle OGR Torino, in occasione delche dal 2004 valorizza i talenti dell'imprenditoria femminile. Confermando quanto indicato nel V Rapporto Unioncamere sull'imprenditoria femminile, secondo cui durante la ripresa post pandemia sono state proprio le imprese al femminile a spingere di più sugli investimenti nel digitale (+14%) e nel green (+12%), ilha voluto riconoscere la visione e il coraggio delle donne che guidano imprese che investono sul futuro. La 14a edizione ha incoronato, CEO & Rotational Director della multinazionaleGroup, per aver contribuito a orientare le strategie di ...

telodogratis : Claudia Persico ha vinto il premio GammaDonna - sulsitodisimone : Claudia Persico ha vinto il premio GammaDonna - GammaDonna_ : RT @ApidTorino: Si è svolta l'attesa finale del #PremioGammaDonna che dal 2004 valorizza l'imprenditoria femminile. Quest'anno vince il pr… - ApidTorino : Si è svolta l'attesa finale del #PremioGammaDonna che dal 2004 valorizza l'imprenditoria femminile. Quest'anno vin… - paoloigna1 : RT @GammaDonna_: ?? Il ???????????????????????????????? ???????? se lo aggiudica… Claudia Persico - Persico Group ! A premiarla @mariannapalella di @citrusita… -

AGI - Agenzia Italia

La retrospettiva sarà curata da Daniela, che modererà anche l'incontro pubblico con i ... per la direzione artistica di Alessandro Stellino e quella organizzativa diMaci, presenterà ...La retrospettiva sarà curata da Danielache modererà anche l'incontro pubblico con i ... per la direzione artistica di Alessandro Stellino e quella organizzativa diMaci " presenterà il ... Claudia Persico ha vinto il premio GammaDonna Claudia Persico, ceo della multinazionale Persico Group, è l'imprenditrice più innovativa. E' stata 'incoronata' sul palco dell'Italian Tech Week alle Ogr Torino, in occasione del Premio GammaDonna ch ...La 14a edizione ha incoronato Claudia Persico, CEO & Rotational Director della multinazionale Persico Group, per aver contribuito a orientare le strategie di crescita del Gruppo verso un deciso salto ...