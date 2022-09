Calciomercato | i giocatori in scadenza nel 2023 | il punto di Carlo Laudisa

Gazzetta_it : VIDEO Le richieste di Rabiot, Skriniar al bivio e la luce per Zaniolo: il punto di @carlolaudisa sui rinnovi - ZonaBianconeri : RT @juventusdaily24: #Vlahovic è ufficialmente il 4º attaccante più costoso al mondo. Da quando è arrivato alla #Juve il cartellino del ser… - juventusdaily24 : #Vlahovic è ufficialmente il 4º attaccante più costoso al mondo. Da quando è arrivato alla #Juve il cartellino del… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? Date ancora fiducia a questi sei giocatori: stanno facendo bene e sono «prendibili» negli scambi Il terzo rimane low cost… - SOSFanta : ? Date ancora fiducia a questi sei giocatori: stanno facendo bene e sono «prendibili» negli scambi Il terzo riman… -

Sky Sport

Carlo Laudisa fa il punto della situazione sui contratti di alcuniin scadenza nel 2023: da Skriniar a De Vrij, da Alex Sandro a Rabiot. ...Gli errori fatti non devono addebitarsi solo ad Allegri, in campo ci vanno i, sono per lo più campioni e scaricare i grossi problemi della squadra tutti sul proprio allenatore non mi sembra ... Calciomercato Serie A, i giocatori più preziosi. CLASSIFICA I primi giorni di FIFA 23 si scontrano con un fastidioso bug del software anti-cheat, che sta bloccando l'avvio della versione PC.Il premio EA SPORTS Player Of The Month sarà consegnato al calciatore azzurro, Min-Jae Kim, nel pre-partita di Napoli – Torino ...