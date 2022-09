Bruce Springsteen annuncia il disco Only The Strong Survive (Di venerdì 30 settembre 2022) che uscirà anche in CD e doppio LP: la tracklist e la copertina L’11 novembre uscirà <Strong>OnlyStrong> The Strong Survive (Columbia Records/ Sony Music), il nuovo album di <Strong>BruceStrong> <Strong>SpringsteenStrong> contenente 15 grandi successi soul, reinterpretati dall’artista. L’album uscirà in digitale, in versione CD e in doppio LP ed è già disponibile in pre-order al seguente link: https://<Strong>BruceStrong><Strong>SpringsteenStrong>.lnk.to/<Strong>OnlyStrong>TheStrongSurvive. <Strong>OnlyStrong> The Strong Survive celebra ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) che uscirà anche in CD e doppio LP: la tracklist e la copertina L’11 novembre uscirà <>Only> The(Columbia Records/ Sony Music), il nuovo album di <>Bruce> <>Springsteen> contenente 15 grandi successi soul, reinterpretati dall’artista. L’album uscirà in digitale, in versione CD e in doppio LP ed è già disponibile in pre-order al seguente link: https://<>Bruce><>Springsteen>.lnk.to/<>Only>The. <>Only> Thecelebra ...

RadioFrecciaOf : 40 anni fa Bruce Springsteen pubblicava lo spettrale 'Nebraska', il suo album più essenziale #radiofreccianotizie… - aglajatrotter : RT @Agenzia_Ansa: Dopo Bob Dylan (per quasi 400 milioni) e Bruce Springsteen (oltre 500 milioni) anche Phil Collins vende i diritti delle s… - Agenzia_Ansa : Dopo Bob Dylan (per quasi 400 milioni) e Bruce Springsteen (oltre 500 milioni) anche Phil Collins vende i diritti d… - sghi29 : RT @MaxxGhe: @sghi29 Perché l'uscita ufficiale di Nebraska di Bruce Springsteen è il 20 settembre, poi è stato distribuito in Europa e qui… - MaxxGhe : @sghi29 Perché l'uscita ufficiale di Nebraska di Bruce Springsteen è il 20 settembre, poi è stato distribuito in E… -