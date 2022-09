(Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – “Meno di 1/3 del Pd in Parlamento rappresentato da donne: pochissimo per una forza politica che rivendica la parità di genere in ogni ambito della società. Lasia inper undel partito. La nuova stagione parta da questo”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter la deputata del Partito Democratico Laura. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Boldrini: 'La vocazione femminista sia in cima alle idee per un radicale cambiamento del Pd' -

Lafemminista sia in cima alle idee per un radicale cambiamento del partito. La nuova stagione parta da questo'. Così Laura, deputata del Pd ed ex presidente della Camera, su ......al tempo sbandato in cui si muove " in cui ci muoviamo " e non so se gli assomigli pero ...che notificano a Giorgia Meloni la loro repulsione quanti a destra ne accumula Laura, e la ... Il Pd ha un problema con le donne. “Meloni ci ha dato una lezione impariamo a prenderci il potere”