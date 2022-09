“A 3-4 anni in orfanotrofio cantavo”, la storia di Andre (Andrea Mandelli) di Amici (Di venerdì 30 settembre 2022) Partecipare ad Amici rappresenta certamente un’ottima occasione per crescere e provare a costruire una carriera come cantante o ballerino, ma allo stesso tempo è un’opportunità per farsi conoscere dal pubblico, che non può che affezionarsi agli allievi della scuola. Tra i ragazzi che ha iniziato a raccontare la sua storia c’è Andre (Andrea Mandelli), che ha conquistato il banco grazie ad Arisa. La cantante, infatti, crede fortemente nel suo talento e non ha esitato a volerlo nella sua squadra. Il ventenne ha voluto aprirsi con i suoi compagni e ha parlato del passato non semplice che ha alle spalle. Lui, infatti, è stato adottato e fino a dieci anni ha vissuto in vari orfanotrofi. Un’esperienza certamente non è semplice, ma è proprio qui che ha scoperto la sua passione per il canto. ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 30 settembre 2022) Partecipare adrappresenta certamente un’ottima occasione per crescere e provare a costruire una carriera come cantante o ballerino, ma allo stesso tempo è un’opportunità per farsi conoscere dal pubblico, che non può che affezionarsi agli allievi della scuola. Tra i ragazzi che ha iniziato a raccontare la suac’è), che ha conquistato il banco grazie ad Arisa. La cantante, infatti, crede fortemente nel suo talento e non ha esitato a volerlo nella sua squadra. Il ventenne ha voluto aprirsi con i suoi compagni e ha parlato del passato non semplice che ha alle spalle. Lui, infatti, è stato adottato e fino a dieciha vissuto in vari orfanotrofi. Un’esperienza certamente non è semplice, ma è proprio qui che ha scoperto la sua passione per il canto. ...

laura_lauril : @solomarylety Le esce fuori l’odio di essere stata messa in orfanotrofio a 5 anni e anche lei ha avuto una vita pri… - laura_lauril : @MarcoCa57749526 @dieffe55 @repubblica Allora Rula è stata portata in orfanotrofio a 5 anni.Questo riversa odio ver… - laura_lauril : @rulajebreal @GiorgiaMeloni La cattiveria di Rula che appoggia la sinistra e’ piena di ostilità e maliziosità perpe… - JenaSnake : @rulajebreal @GiorgiaMeloni Tu hai un passato talmente buio, che non ti conviene scomodare i morti, @GiorgiaMeloni… - therealtomtom1 : RT @PazzoperPazzo: Io, 23 anni, se dovessi dire 'sei popo n'cojone' a mio padre probabilmente finirei in terapia intensiva. Se l'avessi det… -