Zappacosta non trova pace: nuovo problema muscolare in amichevole (Di giovedì 29 settembre 2022) Zingonia. Prosegue la stagione tormentata di Davide Zappacosta. L'esterno dell'Atalanta ha saltato tutta la preparazione a causa di una lesione al retto femorale e a metà settembre ha fatto i conti con un altro fastidio che lo ha estromesso dalle partite contro Cremonese e Roma. Tornato in gruppo durante la pausa nazionali, il numero 77 nerazzurro si è nuovamente fermato nell'amichevole di giovedì contro la Pro Patria. Poco dopo la mezzora il nativo di Sora si è arreso lasciando il campo sconsolato, immediatamente sostituito da Zortea. Le sue condizioni sono da valutare verso la delicata sfida interna con la Fiorentina di domenica alle 18:00. Si dovrebbe trattare di un nuovo problema muscolare. All'amichevole non hanno preso Malinovskyi e Lookman, tra gli ultimi a rientrare, e nemmeno ...

