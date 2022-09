Violenza choc, una quindicenne abusata da un gruppo Arrestati i due amici del fidanzato, lui ora è indagato (Di giovedì 29 settembre 2022) Il fidanzato è passata a prenderla con la scusa di fare una passeggiata in compagnia di altri due amici. Lui è rimasto a guardare senza reagire e secondo l'accusa sarebbe stato consapevole di averle teso una trappola. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilè passata a prenderla con la scusa di fare una passeggiata in compagnia di altri due. Lui è rimasto a guardare senza reagire e secondo l'accusa sarebbe stato consapevole di averle teso una trappola. Segui su affaritaliani.it

T7TorreSette : Scene immortalate dalla videosorveglianza, violenza inaudita. Indagini dei @_Carabinieri_ - SandraE82526551 : RT @SusannaCeccardi: Sei brutto, sei un animale, ti ammazzo”. Sono questi gli insulti choc di una maestra al bambino in una scuola di Isern… - Laradinuovo : RT @SusannaCeccardi: Sei brutto, sei un animale, ti ammazzo”. Sono questi gli insulti choc di una maestra al bambino in una scuola di Isern… - moriggi : RT @SusannaCeccardi: Sei brutto, sei un animale, ti ammazzo”. Sono questi gli insulti choc di una maestra al bambino in una scuola di Isern… - gatta_pantera : RT @SusannaCeccardi: Sei brutto, sei un animale, ti ammazzo”. Sono questi gli insulti choc di una maestra al bambino in una scuola di Isern… -