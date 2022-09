Video Atp Sofia, Rune batte Sonego 6 - 7 6 - 4 6 - 3: gli highlights (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella gara degli ottavi di finale del torneo di tennis Atp di Sofia, Lorenzo Sonego esce sconfitto contro Rune per 6 - 7 6 - 4 6 - 3. Guarda il Video con ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella gara degli ottavi di finale del torneo di tennis Atp di, Lorenzoesce sconfitto controper 6 - 7 6 - 4 6 - 3. Guarda ilcon ...

Eurosport_IT : Cosa fa Federer prima di una cena di Gala? ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #LaverCup | #Federer - lil_bunnyJK : Come l'hanno definito 'superstar negli stands', noi che sappiamo che ama il tennis, spesso ci gioca e ci ha dato ta… - darksa0irse : Rimasti 4/5 posti per le nitto atp finals e quest'anno Jannik nemmeno la riserva riuscirà a fare - TennisUpToDate2 : VIDEO: Fabio Fognini asks for code violation in Sofia #Tennis - Vinay_PBFan_ATP : RT @PrabhasTej__: anni elevation lu.. anni Mass Scene lu.. anni bgm lu rebel anna kosame unnai! #PrabhasAtMogalthuru -