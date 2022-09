Ucraina: scambio di prigionieri con Russia, rilasciati 4 militari ucraini e 2 civili (Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev, 29 set. (Adnkronos) - Il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha annunciato un altro scambio di prigionieri con Mosca, a seguito del quale sono tornati in Ucraina sei cittadini. "E' avvenuto un altro scambio di prigionieri - ha scritto Yermak su Telegram - Abbiamo ottenuto la restituzione di 6 delle nostre persone: quattro marine e due civili. Gli ufficiali sono Oleksiy Bulakhov e Mykola Kostenko. I soldati sono Lyudmila Gerasimenko e Ivan Zemlianoi. I civili sono Viktoriya Andrusha e Maiboroda Ian". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev, 29 set. (Adnkronos) - Il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha annunciato un altrodicon Mosca, a seguito del quale sono tornati insei cittadini. "E' avvenuto un altrodi- ha scritto Yermak su Telegram - Abbiamo ottenuto la restituzione di 6 delle nostre persone: quattro marine e due. Gli ufficiali sono Oleksiy Bulakhov e Mykola Kostenko. I soldati sono Lyudmila Gerasimenko e Ivan Zemlianoi. Isono Viktoriya Andrusha e Maiboroda Ian".

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Liberare i cuori dall'odio, io talvolta frainteso'. Francesco parla del conflitto in Ucraina: 'È la terza… - RaiNews : 'Mi hanno portato una lista di oltre 300 prigionieri. Mi hanno chiesto di fare qualcosa per operare uno scambio' ha… - Avvenire_Nei : #Ucraina #PapaFrancesco racconta la sua mediazione per lo scambio di 300 prigionieri - AdramacPaola : RT @antoniospadaro: Papa Francesco racconta la sua mediazione per lo scambio di 300 prigionieri - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa: 'Liberare i cuori dall'odio, io talvolta frainteso'. Francesco parla del conflitto in Ucraina: 'È la terza guerr… -