Ucraina: Mosca aumenta controlli alla frontiera per russi in fuga in Kazakistan (Di giovedì 29 settembre 2022) Mosca, 29 set. (Adnkronos/Dpa) - L'amministrazione regionale dell'Astrakhan, nella russia meridionale, ha annunciato nuovi controlli alla frontiera con il Kazakistan, presso il valico di Karaozek. Lo scrive l'agenzia statale russa Tass. Molti cittadini russi continuano infatti a riversarsi in Kazakistan per sfuggire alla possibilità di dover combattere in Ucraina, dopo l'annuncio di mobilitazione parziale fatto dal presidente russo Vladimir Putin la scorsa settimana. Nei pressi del valico, in una delle tante strade che collegano la russia al grande Paese dell'Asia centrale, si è formata una coda di uomini in età di leva lunga un chilometro. alla frontiera, i ...

