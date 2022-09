Ucraina, filorussi denunciano: 'I bombardamenti di Kiev hanno ucciso 30 profughi' (Di giovedì 29 settembre 2022) In Ucraina, nella regione di Kharkiv i bombardamenti dell'esercito ucraino hanno ucciso 30 profughi in fuga. Lo sostiene Vitaly Ganchev, capo dell'amministrazione militare - civile della parte di ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022) In, nella regione di Kharkiv idell'esercito ucraino30in fuga. Lo sostiene Vitaly Ganchev, capo dell'amministrazione militare - civile della parte di ...

vivere_svizzera : @beneficiarium @LeoChamaeleo @KrisGxx @ElGusty201 i polacchi non servono. Hanno già la Germania, l'Austria, la Repu… - globalistIT : - emanuelegiusep3 : RT @Tg3web: Nei territori occupati dell'Ucraina i filorussi annunciano una vittoria scontata nei referendum farsa. Bruxelles: 'Risultati fa… - vivere_svizzera : @OfficinaTorino @michele_geraci in realtà la possibilità di una guerra si sta allontanando. Tra poco, l'Ucraina sar… - Ferro_XVI : @GraziaLuciaTos2 @Agenzia_Ansa Rimarrà presidente del consiglio fino a quando non verrà formato il nuovo governo. E… -