Sonego-Rune in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Lorenzo Sonego sfiderà Holger Rune negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). L’azzurro è reduce dal suo terzo titolo in carriera sul circuito maggiore a Metz. Proprio nella cittadina francese ha giocato l’unico precedente con il giovane danese (era il secondo turno). Quest’ultimo riuscì ad imporsi al set decisivo. Il torinese è partito molto bene nella capitale bulgara sconfiggendo in due parziali lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Vittoria comoda anche per Rune al primo turno. Qui non ha lasciato scampo all’olandese Tim Van Rijthoven. Sonego partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers, che puntano sulla sua striscia aperta di sei successi consecutivi a discapito di un avversario non propriamente in un periodo ricco di soddisfazioni. ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Lorenzosfiderà Holgernegli ottavi di finale del torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’azzurro è reduce dal suo terzo titolo in carriera sul circuito maggiore a Metz. Proprio nella cittadina francese ha giocato l’unico precedente con il giovane danese (era il secondo turno). Quest’ultimo riuscì ad imporsi al set decisivo. Il torinese è partito molto bene nella capitale bulgara sconfiggendo in due parziali lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Vittoria comoda anche peral primo turno. Qui non ha lasciato scampo all’olandese Tim Van Rijthoven.partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers, che puntano sulla sua striscia aperta di sei successi consecutivi a discapito di un avversario non propriamente in un periodo ricco di soddisfazioni. ...

