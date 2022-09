Sinner-Borges in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Nuno Borges negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). L’altoatesino, essendo testa di serie numero uno, ha usufruito di un bye all’esordio. Nella capitale bulgara si trova particolarmente bene dato che ha trionfato nelle ultime due edizioni della manifestazione. L’azzurro è reduce dalla fase a gironi della Coppa Davis, dove il suo bilancio è stato una vittoria ed una sconfitta, in entrambi i casi al set decisivo. Si troverà di fronte il portoghese (zero i precedenti). Quest’ultimo al primo turno ci ha messo più del dovuto per avere la meglio del lucky loser bosniaco Mirza Basic. Tutti i favori del pronostico sono dalla parte di Sinner. Attenzione però ad un avversario brillante che, grazie agli ottimi risultati di questa stagione, si è garantito ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Jannikaffronterà Nunonegli ottavi di finale del torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’altoatesino, essendo testa di serie numero uno, ha usufruito di un bye all’esordio. Nella capitale bulgara si trova particolarmente bene dato che ha trionfato nelle ultime due edizioni della manifestazione. L’azzurro è reduce dalla fase a gironi della Coppa Davis, dove il suo bilancio è stato una vittoria ed una sconfitta, in entrambi i casi al set decisivo. Si troverà di fronte il portoghese (zero i precedenti). Quest’ultimo al primo turno ci ha messo più del dovuto per avere la meglio del lucky loser bosniaco Mirza Basic. Tutti i favori del pronostico sono dalla parte di. Attenzione però ad un avversario brillante che, grazie agli ottimi risultati di questa stagione, si è garantito ...

