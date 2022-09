Sampdoria, Lanna: «Cessione? Non voglio parlarne» (Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole del presidente della Sampdoria, Lanna, sulla Cessione: «In questo momento la concentrazione e il focus deve stare sulla partita» (Alessio Eremita da SampCity) – Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine della presentazione delle nuove maglie della Samp Futsal. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da sampnews24.com. «Non voglio parlarne. In questo momento la concentrazione e il focus deve stare sulla partita di campionato. Le voci che girano, purtroppo ci sono e ci saranno. Ma in questo momento mi interessano relativamente. Quando ci sarà qualcosa di concreto vedremo. Non so se ci sia oggi qualcosa di concreto perché non dirigiamo noi l’operazione. La cosa importante è la partita contro il Monza. Il resto lo vedremo». CONTINUA A ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole del presidente della, sulla: «In questo momento la concentrazione e il focus deve stare sulla partita» (Alessio Eremita da SampCity) – Marco, presidente della, ha parlato a margine della presentazione delle nuove maglie della Samp Futsal. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da sampnews24.com. «Non. In questo momento la concentrazione e il focus deve stare sulla partita di campionato. Le voci che girano, purtroppo ci sono e ci saranno. Ma in questo momento mi interessano relativamente. Quando ci sarà qualcosa di concreto vedremo. Non so se ci sia oggi qualcosa di concreto perché non dirigiamo noi l’operazione. La cosa importante è la partita contro il Monza. Il resto lo vedremo». CONTINUA A ...

