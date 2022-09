Rientro in arrivo per Osimhen? Indizio social dall’attaccante azzurro (Di giovedì 29 settembre 2022) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non si è ancora ripreso dall’infortunio rimediato nella sfida di Champions contro il Liverpool, costringendo Spalletti a fare affidamento su Simeone e Raspadori al suo posto per gli ultimi impegni disputati dagli azzurri. Il Rientro del nigeriano però sembra non essere troppo lontano, già dalla prossima settimana dovrebbe rientrare ad allenarsi con il gruppo. Un ulteriore Indizio arriva dal profilo Twitter del nigeriano, il quale ha pubblicato una sua foto la scritta: “Loading“. Messaggio per i tifosi azzurri? Non è da escludere che anche Osimhen abbia avviato il countodown per tornare finalmente in campo ad aiutare la squadra. In attesa del Rientro definitivo di Osimhen, contro Torino, Ajax e Cremonese, impegni ravvicinati che attendono ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Victor, attaccante del Napoli, non si è ancora ripreso dall’infortunio rimediato nella sfida di Champions contro il Liverpool, costringendo Spalletti a fare affidamento su Simeone e Raspadori al suo posto per gli ultimi impegni disputati dagli azzurri. Ildel nigeriano però sembra non essere troppo lontano, già dalla prossima settimana dovrebbe rientrare ad allenarsi con il gruppo. Un ulteriorearriva dal profilo Twitter del nigeriano, il quale ha pubblicato una sua foto la scritta: “Loading“. Messaggio per i tifosi azzurri? Non è da escludere che ancheabbia avviato il countodown per tornare finalmente in campo ad aiutare la squadra. In attesa deldefinitivo di, contro Torino, Ajax e Cremonese, impegni ravvicinati che attendono ...

Spazio_Napoli : Rientro in arrivo per Osimhen? Indizio social dall’attaccante azzurro - zero_hattori : @itsvessalius Contentissima per te In caso anno prossimo arrivo io ahahha Al momento penso di venire lì quindi se rientro in graduatoria ?? - saraconduea : Ore 6:50 partenza Ore 7:30 arrivo a scuola Ore 8:00 lezione Ore 15:00 rientro a casa Ore 17:56 ancora catafratt… - JackTerron : dico credo perchè non l'ho conosciuto, è morto che io avevo sei anni (malasanità). mi è stato raccontato che appena… - DoinoFiorella : h.23.44 ho avvertito un tick all'addome come pizzico lato sx io rientro a casa a pievescola in Via della Montagnol… -