Pd | Bonaccini | ' tirare una riga e ricostruire da fondamenta | servono leader e partito'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "O cambiamo profondamente o bruceremo in fretta anche il prossimo segretario. Serve una leadership ma serve anche un partito. Il problema non è di forma o di ruoli, ma di sostanza. Iniziamo per esempio col dire che nel gruppo dirigente servono molti più amministratori locali, donne e uomini, spesso giovani, che ogni giorno devono dare risposte ai cittadini sui problemi reali e che in questi anni hanno tenuto in piedi con il loro lavoro silenzioso il partito: non possiamo più tenerli in panchina". Lo afferma il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Siamo arrivati alle elezioni -denuncia- senza un progetto forte per l'Italia e senza un'alleanza all'altezza della sfida, nonostante tutti gli sforzi fatti da ..."

giairritata : ma bonaccini mi fa il favore di provare a prendere in mano il pd che magari si può provare a tirare fuori un'opposi… - 87_smi : @Moonsha72460823 @sbonaccini @CinziaSally A me non sembra affatto ovvio che lo sconfitto in Italia si complimenti c… - rotre54 : Non è un #Bonaccini qualunque che può tirare su il @pdnetwork. Tanto vale metterci @AndreaMarcucci. -