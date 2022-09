(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Una ragazzina di 15 anni è stata stuprata da due maggiorenni. E’ successo a, litorale romano, dove i poliziotti hanno arrestato, con l’accusa di violenza sessuale, due giovani, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma. I fatti sono avvenuti un anno fa, nel settembre 2021, in almeno due episodi distinti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

telodogratis : Ostia, violentata 15enne: due arresti - francobus100 : Ostia, violentata dal branco a 15 anni, arrestati due maggiorenni: il fidanzato rimasto a guardare - italiaserait : Ostia, violentata 15enne: due arresti - CasilinaNews : Choc ad Ostia. Si rifiuta di fare sesso di gruppo: 15enne violentata dal branco - lisameyerildra1 : Ostia, violentata dal branco a 15 anni, arrestati due maggiorenni: il fidanzato rimasto a guardare In Italia resist… -

Ancora una storia di violenza e abusi tra gli under 20 a: gli agenti del X distretto di polizia hanno arrestato e indagato per abusi sessuale tre ragazzi, di cui uno 16enne e gli altri maggiorenni, che hanno violentato una ragazza di 15 anni. Fra i ...Arrestato infettivologo di Milano Le indagini Solo qualche giorno dopo la ragazzina si confida con la mamma e insieme denunciano tutto ai poliziotti del X distretto di. Scattano immediatamente ...(Adnkronos) - Una ragazzina di 15 anni è stata stuprata da due maggiorenni. E' successo a Ostia, litorale romano, dove i poliziotti hanno arrestato, con l'accusa di violenza sessuale, due giovani, al ...La ragazzina è stata costretta ad avere rapporti sessuali mentre si trovava in auto con il fidanzato, nell’ottobre di un anno fa. Gli arresti dopo lunghe indagini ...