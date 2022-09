Nuovo Echo Dot | Amazon migliora decisamente il suo speaker

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022) Per la gioia di tutti fan die dei suoi prodotti originali ed esclusivi, vi segnaliamo che il colosso di e-commerce ha da poco lanciato i nuoviDot e Dot con orologio. Gli apprezzatissimi smartsono giunti in una fantastica nuova edizione, già disponibile in Italia in pre-ordine. Vediamo insieme i dettagli. IlDot di quinta generazione (modello 2022) dotato di altoparlante intelligente con integrazione Alexa e la cui data di uscita ufficiale è in programma il prossimo 20 ottobre 2022, può essere acquistato in pre-ordine sual prezzo di 59,99 euro ed in tre colorazioni: Antracite, Bianco ghiaccio e Blu notte. Il dispositivo sarà disponibile attraverso due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 12 euro ognuna. Il ...