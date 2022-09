Nel pomeriggio De Laurentiis incontrerà Tim Cook, Ceo di Apple (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha deciso di conferire la Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management al Ceo di Apple Tim Cook. Nell’aula magna storica della Federico II presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Riferisce Radio Kiss Kiss Napoli che nel pomeriggio Tim Cook incontrerà De Laurentiis al centro Apple di San Giovanni a Teduccio. Non è la prima volta che il CEO dell’Apple e il presidente del Napoli si sono visti, si parlerà di una possibile partnership tra l’azienda numero uno al mondo e la SSC Napoli. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha deciso di conferire la Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management al Ceo diTim. Nell’aula magna storica della Federico II presente anche il presidente del Napoli Aurelio De. Riferisce Radio Kiss Kiss Napoli che nelTimDeal centrodi San Giovanni a Teduccio. Non è la prima volta che il CEO dell’e il presidente del Napoli si sono visti, si parlerà di una possibile partnership tra l’azienda numero uno al mondo e la SSC Napoli.

Eurosport_IT : A momenti il nostro Matteo Berrettini scenderà di nuovo in campo in coppia con Djokovic, nel frattempo godiamoci gl… - Inter : Vittoria per ???? di @DenzelJMD2 e @Stefandevrij e per la ???? di @brozocrypto ?? Pareggio nel pomeriggio per #Skriniar e la ???? ? - Tutti_i_fatti : Nel primo pomeriggio i #prezzi mondiali del #petrolio registrano una crescita in previsione di una possibile riduzi… - Adoir8_ : RT @Napoli_Report: Tim Cook a Napoli per la laurea Honoris Causa, nell'aula magna storica della Federico II presente anche #DeLaurentiis. I… - AteezItalia_ : ?: più avanti, quelle che riesco a memorizzare le farò in live per voi ?: allora, mentre vado (a casa) ?: vi lascio… -