Napoli, professore ucciso: fermato un collaboratore scolastico (Di giovedì 29 settembre 2022) Un uomo di 54 anni è stato stato fermato nell'ambito delle indagini sulla morte del professor Marcello Toscano, ucciso a coltellate nella scuola in cui insegnava. Si tratta di Giuseppe Porcelli, un collaboratore scolastico a cui la procura di Napoli nord sta contestando il reato di omicidio. Il corpo di Toscano era stato trovato martedì sera all'esterno dell'istituto Marino Guarano, con diverse ferite di coltello all'addome. Ad allertare le autorità erano stati i famigliari di Toscano, preoccupati perché non era più rientrato. La vittima è stata trovata in un cespuglio nel cortile dell'istituto, dietro una casupola. I carabinieri hanno trovato i segni di diverse coltellate e tracce di sangue, forse anche riconducibili all'assassino. Altre tracce sono state rinvenute nella stessa casupola.

