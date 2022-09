MotoGP, Aleix Espargarò: “Non sono soddisfatto dopo Motegi. Proveremo a recuperare sin da subito” (Di giovedì 29 settembre 2022) Aleix Espargarò ha espresso la propria opinione alla stampa alla vigilia del Gran Premio di Thailandia, 17° round del Motomondiale 2022. Lo spagnolo è atteso a dare spettacolo in quel di Buriram, impianto che torna nel calendario dopo due anni d’assenza. Il centauro di Aprilia resta ancora pienamente in lotta per il titolo. In vetta alla graduatoria generale sempre il francese Fabio Quartararo (Yamaha), abile a recuperare qualche punto al piemontese Francesco Bagnaia (Ducati) nell’ultimo appuntamento disputato. Il catalano ha dichiarato davanti ai media presenti in quel di Buriram: “Ovviamente non siamo soddisfatti della tappa di Motegi. sono andato a Tokyo ed ho cenato con tutti coloro che mi vogliono bene prima di effettuare questa trasferta. Proveremo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022)ha espresso la propria opinione alla stampa alla vigilia del Gran Premio di Thailandia, 17° round del Motomondiale 2022. Lo spagnolo è atteso a dare spettacolo in quel di Buriram, impianto che torna nel calendariodue anni d’assenza. Il centauro di Aprilia resta ancora pienamente in lotta per il titolo. In vetta alla graduatoria generale sempre il francese Fabio Quartararo (Yamaha), abile aqualche punto al piemontese Francesco Bagnaia (Ducati) nell’ultimo appuntamento disputato. Il catalano ha dichiarato davanti ai media presenti in quel di Buriram: “Ovviamente non siamo soddisfatti della tappa diandato a Tokyo ed ho cenato con tutti coloro che mi vogliono bene prima di effettuare questa trasferta.a ...

