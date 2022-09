Moscati | neonato salvato in extremis | Marco Lorenzo torna a casa dopo due mesi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDue nomi invece di uno. Per la seconda possibilità di vivere che gli è stata donata. Per non dimenticare quel 10 agosto, giorno cominciato con un’alba drammatica e conclusosi con le stelle cadenti dei desideri e della speranza. La madre e il padre dihanno aggiuntoal nome del loro primo genito, il bimbo tanto desiderato e che finalmente oggi potranno portare nella lorodi Caserta,quasi duedi angoscia e paure.può essere considerato un sopravvissuto, che deve la sua rinascita a uno straordinario lavoro di squadra tra specialisti di regioni diverse e che rappresenta quella buona sanità che rassicura e conforta.è nato l’8 agosto scorso in una clinica ...