L’Equipe e la tregua armata tra Neymar e Mbappé al Psg

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 settembre 2022)dedica una copertina alla relazione tumultuosa tra. Unadi facciata che nasconde dissidi profondi. Al punto che Messi – scrive– avrebbe chiesto al club di intervenire per non rischiare di compromettere la stagione. Il quotidiano francese ricorda le frasi di Campos – più che un direttore sportivo, il direttore del Psg – una decina di giorni fa a Rmc Sport: «In passato abbiamo commesso l’errore di acquistare due giocatori nello stesso ruolo. La sessione di calciomercato non è andata bene perché ci mancano giocatori in posizioni chiave (1 difensore centrale e 1 centravanti) e perché abbiamo una sovrapposizione di giocatori in due ruoli (Donnarumma/Navas e). »ricorda che i due sono ...