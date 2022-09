L’addio di Anna Tatangelo alla mamma: “Un dolore troppo forte” (Di giovedì 29 settembre 2022) Risuonano sui social le parole di addio di Anna Tatangelo alla mamma scomparsa il 29 settembre in quel di Sora. La notizia si è diffusa nel giorno della morte della donna, da un articolo pubblicato su un quotidiano locale. Solo diverse ore dopo, Anna Tatangelo ha trovato la forza di condividere un pensiero sui social. Pubblica una foto di mamma Palmira Vinci mentre sorride con alla spalle un mare bellissimo. Nessun post lungo, solo qualche parola straziante, a definire quel dolore troppo forte per il quale non saremo mai pronti, quello di una figlia che perde un genitore, un’esperienza che anche Emma Marrone ha affrontato da poco in seguito alla scomparsa del padre. La ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Risuonano sui social le parole di addio discomparsa il 29 settembre in quel di Sora. La notizia si è diffusa nel giorno della morte della donna, da un articolo pubblicato su un quotidiano locale. Solo diverse ore dopo,ha trovato la forza di condividere un pensiero sui social. Pubblica una foto diPalmira Vinci mentre sorride conspalle un mare bellissimo. Nessun post lungo, solo qualche parola straziante, a definire quelper il quale non saremo mai pronti, quello di una figlia che perde un genitore, un’esperienza che anche Emma Marrone ha affrontato da poco in seguitoscomparsa del padre. La ...

