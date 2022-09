La regina Margherita II di Danimarca toglie i titoli reali a quattro nipoti: polemiche a corte (Di giovedì 29 settembre 2022) La regina Margherita II di Danimarca ha deciso di togliere il titolo di «Altezza Reale» a quattro dei suoi otto nipoti, ovvero i figli del principe Joachin, il più giovane de suoi due figli. La motivazione – si legge in un comunicato – è «permettergli di vivere una vita più normale e indipendente dagli obblighi legati agli impegni reali». Con una dichiarazione – diffusa mercoledì 28 settembre – il palazzo reale danese ha comunicato che «a partire dal primo gennaio 2023, i discendenti di Sua Altezza Reale, il principe Joachin, potranno usare solo i loro titoli di Conte e Contessa Monpezat (dal nome della famiglia del loro nonno defunto) e, dunque, i loro precedenti titoli di Principe e Principessa di Danimarca ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) LaII diha deciso dire il titolo di «Altezza Reale» adei suoi otto, ovvero i figli del principe Joachin, il più giovane de suoi due figli. La motivazione – si legge in un comunicato – è «permettergli di vivere una vita più normale e indipendente dagli obblighi legati agli impegni». Con una dichiarazione – diffusa mercoledì 28 settembre – il palazzo reale danese ha comunicato che «a partire dal primo gennaio 2023, i discendenti di Sua Altezza Reale, il principe Joachin, potranno usare solo i lorodi Conte e Contessa Monpezat (dal nome della famiglia del loro nonno defunto) e, dunque, i loro precedentidi Principe e Principessa di...

