La Juve pensa al dopo Di Maria: in corsa per Asensio (Di giovedì 29 settembre 2022) Muoversi adesso, per costruire il futuro. La parola d'ordine in casa Juventus è programmazione, per questo Cherubini e Arrivabene... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Muoversi adesso, per costruire il futuro. La parola d'ordine in casantus è programmazione, per questo Cherubini e Arrivabene...

Alex33251919 : @GoalItalia @SF_Summit E soprattutto danneggiare la Juve infatti quando non ci riesce l'arbitro ci pensa la VAR buffoni - LucaMaritano : RT @francescoceccot: Al designatore #Rocchi su Juve-Salernitana potevano chiedergli del perché non fosse stato interpellato il guardalinee… - nicelivingspace : RT @francescoceccot: Al designatore #Rocchi su Juve-Salernitana potevano chiedergli del perché non fosse stato interpellato il guardalinee… - btmassi : RT @francescoceccot: Al designatore #Rocchi su Juve-Salernitana potevano chiedergli del perché non fosse stato interpellato il guardalinee… - ZlatanSs89 : RT @acm1899m: Quindi ricapitoliamo Inter -140 milioni a bilancio, Skriniar non si tocca e si prolunga. Juve -250 milioni a bilancio, p… -