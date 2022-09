lredl3_ : Le forze talebane hanno sparato colpi in aria per disperdere una manifestazione femminile a Kabul che chiede il rip… - Onorio_Ferraro : ???????? Manifestazione davanti l’ambasciata iraniana a #Kabul, in #Afghanistan. Circa 25 donne erano lì presenti per p… - Infoconte : A sostegno delle donne e delle proteste in #Iran, manifestazione delle #donne #afghane davanti all'ambasciata… -

...aa sostegno delle proteste scoppiate in Iran per la morte di una giovane donna sotto la custodia della polizia morale. Le forze talebane sparano colpi in aria per disperdere la. ...Le forze talebane hanno sparato in aria questa mattina per disperdere unadi donne che sostenevano le proteste scoppiate in Iran dopo la morte della 22enne ...iraniana a, prima di ... Kabul, manifestazione a sostegno delle proteste in Iran dispersa dai talebani - Mondo Le donne afghane tengono cartelli davanti all'ambasciata iraniana a Kabul a sostegno delle proteste scoppiate in Iran per la morte di una ...In 25 si erano radunate davanti all'ambasciata dell'Iran per manifestare, ad un tratto gli spari in aria a Kabul contro le donne in protesta per Masha ...