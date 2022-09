cmdotcom : #Juve, #Locatelli non è indispensabile: dalla cifra a bilancio alla corte #Arsenal, gli scenari - Nino_TheBest : @EpyAle Beh, certo. Citavo quello di Locatelli solo perché volevo rimanere su Juve-Roma ?? - sportli26181512 : Juve, Allegri ritrova Locatelli e Rabiot. E col Bologna punta sulla carica dei nazionali: Dopo la sosta i bianconer… - Giovann14793883 : RT @tuttosport: #Juve d'assalto col #Bologna, #Locatelli c'è. #Milik con #Vlahovic ?? -

Calciomercato.com

L'urlo di Max:, rialzati. Per uscire dal buio che ha avvolto la squadra, nel gioco e nella fiducia. Ma deve ...al quale Allegri chiede di prendere in mano il centrocampo che ritrova anche...PROBABILE FORMAZIONE Juventus (3 - 5 - 2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie,, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri Juve, Locatelli non è indispensabile: la cifra a bilancio e la corte dell'Arsenal, gli scenari Dodici gare per dare un senso alla stagione. Dal 2 ottobre, sfida casalinga con il Bologna, al 13 novembre, trasferta romana all'Olimpico contro la Lazio, la ...La partita Juventus - Bologna di Domenica 2 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata del campionat ...