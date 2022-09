Inter: Lukaku ancora out contro la Roma, torna invece Calhanoglu (Di giovedì 29 settembre 2022) Non belle notizie in Casa Inter, la formazione nerazzurra dovrà fare a meno ancora di Romelu Lukaku, anche nella gara di sabato contro la Roma e rischia anche il match di martedì prossimo contro il Barcellona. In attacco insieme a Lautaro dovrebbe quindi esserci Edin Dzeko, con Joaquin Correa che partirà dalla panchina. Tornerà a disposizione Hakan Calhanoglu, pronto a partire titolare insieme a Nicolò Barella, mentre il sostituto dell’infortunato Marcelo Brozovic dovrebbe essere Kristjan Asllani. In difesa, Francesco Acerbi risulta il favorito su Stefan De Vrij nel terzetto insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Non belle notizie in Casa, la formazione nerazzurra dovrà fare a menodi Romelu, anche nella gara di sabatolae rischia anche il match di martedì prossimoil Barcellona. In attacco insieme a Lautaro dovrebbe quindi esserci Edin Dzeko, con Joaquin Correa che partirà dalla panchina. Tornerà a disposizione Hakan, pronto a partire titolare insieme a Nicolò Barella, mentre il sostituto dell’infortunato Marcelo Brozovic dovrebbe essere Kristjan Asllani. In difesa, Francesco Acerbi risulta il favorito su Stefan De Vrij nel terzetto insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. SportFace.

