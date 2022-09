‘Il libro di Gianni Fortuna’, la raccolta di racconti di Lorenzo Di Matteo (Di giovedì 29 settembre 2022) Il libro di Gianni Fortuna con la casa editrice Scatole Parlanti, per la Collana Soffi, è l’ultima opera letteraria di Lorenzo Di Matteo Lo scrittore nasce a Roma nel 1979, si diploma al Liceo Classico e poi si laurea in Filosofia (primo livello) presso Roma Tre. Da oltre vent’anni aiuta i ragazzi a studiare e a organizzare la settimana o la sessione di studi; ha ideato il Metodo di Studio “InterSUM”. Studia recitazione, appassionandosi dapprima allo studio del “corpo dell’attore” con la Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d col Maestro Bogdanov; poi decide di dedicarsi alla “voce dell’attore” con l’Arte della Parola, diplomandosi con Paolo Giuranna. Scrive sia per il teatro, che romanzi e racconti, alcuni di questi pubblicati o messi in scena nel corso degli anni. L’ultimo libro è del ... Leggi su 900letterario (Di giovedì 29 settembre 2022) IldiFortuna con la casa editrice Scatole Parlanti, per la Collana Soffi, è l’ultima opera letteraria diDiLo scrittore nasce a Roma nel 1979, si diploma al Liceo Classico e poi si laurea in Filosofia (primo livello) presso Roma Tre. Da oltre vent’anni aiuta i ragazzi a studiare e a organizzare la settimana o la sessione di studi; ha ideato il Metodo di Studio “InterSUM”. Studia recitazione, appassionandosi dapprima allo studio del “corpo dell’attore” con la Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d col Maestro Bogdanov; poi decide di dedicarsi alla “voce dell’attore” con l’Arte della Parola, diplomandosi con Paolo Giuranna. Scrive sia per il teatro, che romanzi e, alcuni di questi pubblicati o messi in scena nel corso degli anni. L’ultimoè del ...

