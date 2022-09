Governo, Meloni prova a ‘sminare’ Salvini ma resta nodo ruolo “Capitano” (Di giovedì 29 settembre 2022) L'irritazione era cominciata martedì sera, quando aveva scoperto che Antonio Tajani era andato solo soletto a incontrare Giorgia Meloni. Ed è peggiorata ieri mattina quando sui giornali ha visto attribuire alla premier in pectore frasi che lo descrivevano sostanzialmente 'impresentabile' come ministro. Per questo Matteo Salvini ha alzato il telefono e chiamato la leader di Fdi. Così è stato fissato l'appuntamento che si è tenuto nel pomeriggio negli uffici della Camera. Prima del faccia a faccia, durato un'ora, Meloni ha però cercato di distendere il clima pubblicando un tweet che classificava come "bugie" le indiscrezioni che raccontano di un suo veto sul segretario leghista.Perché l'obiettivo della leader sovranista è quello di partire con il piede giusto, dando l'idea di una coalizione compatta, che non pianta bandierine identitarie ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 settembre 2022) L'irritazione era cominciata martedì sera, quando aveva scoperto che Antonio Tajani era andato solo soletto a incontrare Giorgia. Ed è peggiorata ieri mattina quando sui giornali ha visto attribuire alla premier in pectore frasi che lo descrivevano sostanzialmente 'impresentabile' come ministro. Per questo Matteoha alzato il telefono e chiamato la leader di Fdi. Così è stato fissato l'appuntamento che si è tenuto nel pomeriggio negli uffici della Camera. Prima del faccia a faccia, durato un'ora,ha però cercato di distendere il clima pubblicando un tweet che classificava come "bugie" le indiscrezioni che raccontano di un suo veto sul segretario leghista.Perché l'obiettivo della leader sovranista è quello di partire con il piede giusto, dando l'idea di una coalizione compatta, che non pianta bandierine identitarie ...

