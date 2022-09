Formula 1, GP Singapore: dove (Sky e TV8) e a che ora vedere prove libere, qualifiche e gara di domenica 2 ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo tre anni dall’ultimo gran premio su quel circuito, la Formula 1 torna a Singapore: sì perché il 17esimo appuntamento del Mondiale 2022 si terrà proprio lì e le date da cerchiare in rosso sul calendario sono tre, da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Tra prove libere, qualifiche e gara. Ma ecco gli orari, dove vedere tutto in diretta tv (e streaming). Le prove libere e le qualifiche del GP di Singapore Come sempre, il venerdì, prima della gara, ci saranno le due sessioni di prove libere. Le FP1 inizieranno il 30 settembre alle 12, le FP2 alle 15. Sabato 1 ottobre, invece, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo tre anni dall’ultimo gran premio su quel circuito, la1 torna a: sì perché il 17esimo appuntamento del Mondiale 2022 si terrà proprio lì e le date da cerchiare in rosso sul calendario sono tre, da venerdì 30 settembre a. Tra. Ma ecco gli orari,tutto in diretta tv (e streaming). Lee ledel GP diCome sempre, il venerdì, prima della, ci saranno le due sessioni di. Le FP1 inizieranno il 30 settembre alle 12, le FP2 alle 15. Sabato 1, invece, ...

CorriereCitta : Formula 1, #GP Singapore: dove (Sky e TV8) e a che ora vedere prove libere, qualifiche e gara di domenica 2 ottobre - realferraristaa : RT @FormulaPassion: La Ferrari ha girato a Fiorano con Sainz per provare il nuovo fondo in vista di Singapore #F1 - FormulaPassion : La Ferrari ha girato a Fiorano con Sainz per provare il nuovo fondo in vista di Singapore #F1 - MondoTV241 : Formula 1, Gp Singapore: orari e come seguirlo in TV #formula1 #gpsingapore - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Singapore in tv: Via al lunghissimo weekend di Singapore! Oggi dalle 13 la… -