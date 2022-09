Edoardo Donnamaria, i fan notano un movimento sospetto sotto i pantaloni (Di giovedì 29 settembre 2022) Edoardo Donnamaria fa discutere il web Mancano poche ore alla quarta puntata del Grande Fratello Vip 7 e in questi minuti a finire al centro dell’attenzione del web è stato Edoardo Donnamaria. Come sappiamo il protagonista di Forum ha varcato la porta rossa lo scorso giovedì, e ha immediatamente conquistato il cuore del pubblico. Tuttavia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 29 settembre 2022)fa discutere il web Mancano poche ore alla quarta puntata del Grande Fratello Vip 7 e in questi minuti a finire al centro dell’attenzione del web è stato. Come sappiamo il protagonista di Forum ha varcato la porta rossa lo scorso giovedì, e ha immediatamente conquistato il cuore del pubblico. Tuttavia L'articolo proviene da Novella 2000.

disagio_tv : I fan notano movimenti sospetti sotto i pantaloni di Edoardo Donnamaria. - secondolatte : Charlie Gnocchi, Edoardo Donnamaria, Carolina Marconi e Ginevra Lamborghini per me possono prendere la porta rossa… - gio0279 : @aandreagiusti Edoardo Donnamaria? Con me lo può fare se vuole??? - bronvyaur : Scusate ho appena visto Edoardo Donnamaria che appoggia il cazzo sulla schiena di Elenoire - RadioZetaOf : ?? Al Grande Fratello ritroviamo un Edoardo profondo più che mai. Che ne pensate? #GfVip #EdoardoDonnamaria -