Dominik Moll: «Volevo interrogare la violenza che appartiene alla mascolinità» (Di giovedì 29 settembre 2022) Tedesco da parte di padre (è nato a Bühl), francese da quella di madre, Dominik Moll (1962) ha studiato cinema a New York e a Parigi, alla Fémis, lavorando poi L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 settembre 2022) Tedesco da parte di padre (è nato a Bühl), francese da quella di madre,(1962) ha studiato cinema a New York e a Parigi,Fémis, lavorando poi L'articolo proviene da il manifesto.

sentieriselvagg : Un giallo ideologico sul femminicidio che trascura un po’ la precisione in favore di un lato teoretico. Dal romanzo… - IF_Italia : LA #FRANCIA al #CINEMA Arriva domani nelle sale italiane 'La Notte del 12' ( La Nuit du 12 ) di Dominik Moll, con B… - MIRTAFERRI : Da Giovedì 29/9 a Martedì 4/10 in prima visione sarà in programma : LA NOTTE DEL 12 di Dominik Moll ORARI Feriali… - mymovies : Dominik Moll, piccoli omicidi fra i film. Dal 29 settembre al cinema con La notte del 12 - HorrorItaly : LA NOTTE DEL 12 : IL THRILLER FRANCESE DI DOMINIK MOLL ARRIVA NELLE SALE IL 29 SETTEMBRE. [ANTEPRIMA] Dopo il succe… -