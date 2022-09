Cosa non sta funzionando nell’Inter (Di giovedì 29 settembre 2022) Le difficoltà di questo inizio stagione dell’Inter sono state certificate da tre sconfitte in campionato, contro Lazio, Milan e Udinese, e soprattutto dai 3 gol subiti in queste occasioni. Subire tanti gol in Italia accende sempre un campanello d’allarme, ma per analizzare i problemi dell’Inter di Inzaghi non basta focalizzarsi sui risultati o sulle prestazioni dei difensori, ma piuttosto sulle dinamiche di gioco, sulle sensazioni che queste creano a chi guarda l’Inter giocare. Cosa dicono i numeri finora Questo perché, a guardare i freddi numeri (con tutte le precauzioni del caso, dato il campione ridotto) l’Inter non è messa così male, soprattutto dal punto di vista difensivo. Secondo i dati raccolti ed elaborati da Alfredo Giacobbe, per esempio, al momento è la squadra col miglior PPDA del campionato (7,90) la quarta per xG concessi su azione (0,552) e tiri ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 29 settembre 2022) Le difficoltà di questo inizio stagione dell’Inter sono state certificate da tre sconfitte in campionato, contro Lazio, Milan e Udinese, e soprattutto dai 3 gol subiti in queste occasioni. Subire tanti gol in Italia accende sempre un campanello d’allarme, ma per analizzare i problemi dell’Inter di Inzaghi non basta focalizzarsi sui risultati o sulle prestazioni dei difensori, ma piuttosto sulle dinamiche di gioco, sulle sensazioni che queste creano a chi guarda l’Inter giocare.dicono i numeri finora Questo perché, a guardare i freddi numeri (con tutte le precauzioni del caso, dato il campione ridotto) l’Inter non è messa così male, soprattutto dal punto di vista difensivo. Secondo i dati raccolti ed elaborati da Alfredo Giacobbe, per esempio, al momento è la squadra col miglior PPDA del campionato (7,90) la quarta per xG concessi su azione (0,552) e tiri ...

