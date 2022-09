Conte: «Accostare il mio nome alla Juve è irrispettoso sia per Allegri che per me» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro l’Arsenal in programma sabato. Ha commentato le voci che danno come probabile un suo ritorno sulla panchina della Juventus, al posto di Massimiliano Allegri, in crisi di risultati. “Penso che questo sia irrispettoso per l’allenatore della Juventus e irrispettoso per me che lavoro per il Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione. Molte volte ho parlato di questo argomento e ho sempre detto che sono felice e mi diverto con il Tottenham. Poi abbiamo tutta la stagione per trovare la soluzione migliore per il club e per me. Di sicuro, mi sto godendo il tempo lavorando per il Tottenham, con questi giocatori. Ho un ottimo rapporto con il proprietario e con Fabio Paratici. Non vedo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Il tecnico del Tottenham, Antonio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro l’Arsenal in programma sabato. Ha commentato le voci che danno come probabile un suo ritorno sulla panchina dellantus, al posto di Massimiliano, in crisi di risultati. “Penso che questo siaper l’allenatore dellantus eper me che lavoro per il Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione. Molte volte ho parlato di questo argomento e ho sempre detto che sono felice e mi diverto con il Tottenham. Poi abbiamo tutta la stagione per trovare la soluzione migliore per il club e per me. Di sicuro, mi sto godendo il tempo lavorando per il Tottenham, con questi giocatori. Ho un ottimo rapporto con il proprietario e con Fabio Paratici. Non vedo ...

Gazzetta_it : #Conte non ci sta: 'Una mancanza di rispetto accostare il mio nome alla Juve' - napolista : #Conte: «Accostare il mio nome alla Juve è irrispettoso sia per Allegri che per me» In conferenza: «Quanto accadut… - LeviAck8_ : RT @Gazzetta_it: #Conte non ci sta: 'Una mancanza di rispetto accostare il mio nome alla Juve' - ZonaBianconeri : RT @Eurosport_IT: La Juventus, in questo momento, non è nei piani di Conte ?? #Juventus | #Conte | #SerieA - Eurosport_IT : La Juventus, in questo momento, non è nei piani di Conte ?? #Juventus | #Conte | #SerieA -